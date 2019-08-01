آخر ظهور له.. من هو أبو اليمامة؟ (فيديو)

نجا القيادي في المقاومة الجنوبية؛ قائد اللواء الأول – دعم ومساندة في الحزام الأمني، العميد منير اليافعي المعروف بـ“أبو اليمامة“ من محاولات عديدة لاغتياله، لكنّ الأنباء هذه المرة شبه مؤكدة حول مقتله في استهداف حوثي اليوم الخميس لعرض عسكري في عدن.

وكان آخر ظهور للعميد أبو اليمامة قبل مشاركته في العرض العسكري يوم الأحد الماضي، في زيارة للواء التاسع صاعقه برأس عمران في العاصمة المؤقتة.

سيادة العميد ابواليمامه اليافعي يشكر الجيش الاكتروني الجنوبي على مايقدمه تجاه شعب الجنوب وقال نحن جيش على الارض وانتو جيش في التواصل الاجتماعي..#الجيش_الجنوبي_الاكتروني pic.twitter.com/Xo7frBp9mO — نايف أبوالزعيم الحدي (@naifalhadiy) July 28, 2019

ويحظى أبو اليمامة بشعبية كبيرة بين أبناء الجنوب اليمني، يعكسه الحزن الذي خيّم على رواد مواقع التواصل الاجتماع بعد أنباء مقتله في العرض العسكري.

وعُرف أبو اليمامة بتوتر علاقته الدائم مع الحكومة الشرعية، وصلت إلى إحالته للقضاء، ويتهم القيادي الجنوبي، أطرافا في الشرعية، محسوبين على حزب الإصلاح الإخواني بمعارضة جهوده الأمنية، ومكافحته لتهريب المخدرات في عدن.

ومنير اليافعي من مواليد مدينة يافع بمحافظة الضالع الجنوبية، عام 1974، ودرس بمسقط رأسه، قبل أن يلتحق بالجيش الجنوبي وعمره 17 سنة.

وشارك العميد اليافعي إثر التحاقه بالجيش في بضع دورات عسكرية، وفي العلوم السياسية، وكان من المحاربين في الحرب اليمنية عام 1994.

واضطرّ أبو اليمامة إلى اللجوء إلى سلطنة عُمان والسعودية بعد انتهاء الحرب الأهلية التي شهدها اليمن خلال التسعينيات.

عاد إلى اليمن في عهد الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، وتم اعتقاله، وحكم عليه بالإعدام عام 2010، وشارك بقوة في تحرير المناطق الجنوبية من سيطرة الحوثيين والقاعدة عام 2015 و2016.