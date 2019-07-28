اغتيال شقيق قيادي بارز في حزب الإصلاح اليمني (صور)

اغتال مسلحون مجهولون مساء الأحد، جميل باتيس، شقيق صلاح باتيس عضو مجلس الشورى اليمني، والقيادي البارز لحزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان اليمن)، في مدينة حضرموت جنوب شرق البلاد.

وقالت مصادر محلية، إن ”جميل باتيس، لقي مصرعه عصر الأحد، على يد مسلحين مجهولين بمدينة سيئون في محافظة حضرموت”.

وأضافت المصادر، أن ”المسلحين الذين كانوا يستقلون سيارة من نوع برادو، اعترضوا طريق سيارة المجني عليه التي كان يستقلها (نوع هايلوكس)، وأطلقوا عليه وابلًا من الرصاص، ليردوه قتيلًا على الفور، ويلوذوا بعدها بالفرار“.

وأشارت المصادر إلى أن ”جميل باتيس نجا سابقًا من محاولتي اغتيال“.