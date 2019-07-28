تقدم مهم للجيش اليمني في محافظات الضالع وتعز وصعدة

استعاد الجيش اليمني مواقع جديدة في شمال محافظة الضالع جنوب اليمن وكذلك مواقع مهمة في محافظتي صعدة وتعز بعد مواجهات ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وأفاد مصدر عسكري يمني بأن وحدات من الجيش سيطرت على عدد من المرتفعات والمواقع شمال الضالع، كانت تتمركز فيها المليشيا الانقلابية منها حصن شداد والردمان والقهرة بمنطقة مريس شمال المحافظة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

من جهة ثانية دمرت قوات الجيش الوطني تجمعات لمليشيا الحوثي في ناحية حبيل العشرة جنوب باجة حجر، وتبة السد في باب غلق بمديرية قعطبة شمال المحافظة، وجبهتي شخب والزبيريات شمال غرب المديرية، وبلدتي لَكَمَة الدوكي والرَيبي وحبيل الظُبة والشَغَادِر بحجر.

وحقق الجيش اليمني، تقدما ميدانيا في مديرية ماوية شمال شرقي محافظة تعز، بعد دحره المليشيات الحوثية.

واستعاد، أمس السبت، جبل الشوق، وجبل ذيب، في مديرية ماوية، وعددا من المواقع المحيطة.

وفي محافظة صعدة، أحرزت وحدات من الجيش اليمني، تقدما جديدًا آخر في مديرية باقم شمال المحافظة.

ونقل موقع ”سكاي نيوز“ على لسان قائد اللواء التاسع مشاة، العميد أديب الشهاب قوله: إن ”قوات الجيش اليمني استعادت تبة نايف الإستراتيجية، بمديرية باقم، وعددا من المواقع المحيطة بها، بعد مواجهات مع مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مبينا أن العمليات العسكرية مستمرة في مديرية باقم، حتى الوصول إلى مركز المديرية، ودحر تلك الميليشيات“.