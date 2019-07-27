وزير يمني يدعو ”غريفيث“ إلى وقف قرار الحوثيين المتعلق بـ“الخدمة الإلزامية التدريسية“

دعا وزير الإعلام اليمني، معمّر الإرياني، اليوم السبت، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، إلى التدخل لوقف قرار الخدمة الإلزامية التدريسية على خريجي الثانوية العامة والجامعات، الذي أقرّته مليشيات الحوثي أواخر الأسبوع الماضي.

وقال الإرياني، في سلسلة تغريدات على موقع ”تويتر“، إنّ ”قرار المليشيا الحوثية باعتماد الخدمة الإلزامية التدريسية لخريجي الثانوية العامة والجامعات في مناطق سيطرتها خطوة خطيرة في مخطط تجريف العملية التعليمية وتسريح الكادر التعليمي واستبداله بكوادر غير مؤهلة ليكون الناتج هو جيل من الأميين والجهلة الذين يسهل السيطرة والتأثير عليهم“.

وأشار إلى تعرّض الطلاب اليمنيين إلى ”أكبر عملية غسل للعقول ومسخ وتجريف للهوية عبر استغلال المدارس والمعاهد والجامعات ومنابر المساجد في محاولة لخلق واقع جديد في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، فيما يستمر الصمت الدولي على هذه الممارسات التي تهتك النسيج الاجتماعي وتنسف إمكانية التعايش بين اليمنيين“.

٣-ندعو كافة المدرسين والطلاب لعدم التعامل مع هذه القرارات كونها صادرة عن سلطة غير شرعية "انقلابية" كما ندعو الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن التدخل لوقف هذه الممارسات التي تؤكد عدم جدية المليشيا في السلام ومضيها في التصعيد والنأي بالعملية التعليمية عن الصراع والتوظيف السياسي — معمر الإرياني (@ERYANIM) July 27, 2019

ودعا الوزير اليمني، كافة المدرسين والطلاب، إلى عدم التعامل مع هذه القرارات، كونها صادرة عن سلطة غير شرعية وانقلابية، ”كما ندعو الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن التدخل لوقف هذه الممارسات التي تؤكد عدم جدية المليشيا في السلام ومضيها في التصعيد والنأي بالعملية التعليمية عن الصراع والتوظيف السياسي“.

وكانت جماعة الحوثي، قد أقرت أواخر الأسبوع الماضي، بواسطة حكومتها غير المعترف بها، اعتماد الخدمة الإلزامية التدريسية لخريجي الثانوية العامة والجامعات، لتغطية عجزها في مناطق سيطرتها، عن إجبار المئات من المعلمين المضربين عن التعليم بسبب توقف رواتبهم منذ سنوات.