التحالف العربي: هزائم الحوثيين في اليمن تدفعهم إلى اختلاق انتصارات وهمية

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم الجمعة، إن ”هزائم“ الحوثيين في اليمن تدفعهم إلى اختلاق انتصارات وهمية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ عن مصدر في التحالف (لم تسمه)، قوله إن ”تكبد الميليشيا الحوثية كل يوم الهزائم والانكسارات والخسائر يجعلها تلجأ لاختلاق الأكاذيب وتحقيق الانتصارات الوهمية عبر وسائلها الإعلامية“.

وسخر المصدر من ”ادعاءات الميليشيا عبر وسائل إعلامها من إسقاطها طائرة دون طيار تابعة للتحالف“، مؤكدًا عدم صحتها، وعزا ذلك إلى ”محاولة تعزيز معنويات مقاتليها (الحوثيين)“.

وفي نفس السياق، أعلن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي في بيان اليوم الجمعة، اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار (مسيّرة)، أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة جازان“، مؤكدًا أن ”كل محاولات الميليشيا العدائية سيكون مصيرها الفشل“.

وأمس الخميس أفادت فضائية ”المسيرة“ التابعة للحوثيين، عبر ”تويتر“، بإسقاط طائرة تجسس لقوات التحالف قبالة مدينة جازان السعودية، وهو ما نفاه المصدر بالتحالف.

وفي الآونة الأخيرة، كثّف الحوثيون من هجماتهم الجوية على منشآت سعودية، باستخدام الطائرات المسيرة.

ومنذُ شهر سبتمبر/أيلول من عام 2014، يسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، قبل أن تتوسع هيمنتهم لتشمل عدة محافظات.