اختطاف مستشار محافظ البنك المركزي اليمني.. ومعياد يتهم ”الأمن القومي“

أكد حافظ معياد، محافظ البنك المركزي في اليمن، اليوم الخميس، اختطاف مستشاره رشيد الأنسي بعدن من قبل مسلحين مجهولين.

واتهم معياد جهاز ”الأمن القومي“ بارتكاب الواقعة.

وبيّن معياد، في تصريح لـ“إرم نيوز“ أن سبب ضلوع الأمن القومي في واقعة الاختطاف، يأتي بسبب ما سمّاه الخوف من الأسماء التي سنظهر أثناء التحقيقات والإدلاء بالشهادات دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

وكان المركز الإعلامي التابع للبنك المركزي أعلن يوم الخميس، أن مسلحين مجهولين اختطفوا الأنسي أثناء خروجه من نيابة الأموال العامة التي ذهب إليها للإدلاء بشهادته حول قضايا فساد اتهم فيها مسؤولون داخل البنك ومنهم نائب المحافظ شكيب حبيشي.

وطفت للسطح مؤخرًا خلافات حادة بين محافظ البنك المركزي ونائبه في عدن، على خلفية قضايا عديدة، منها تسريب معلومات ووثائق سرية من داخل البنك للحوثيين بصنعاء فضلًا عن قضايا غسيل أموال وفساد بالإضافة إلى سعي محموم لنقل البنك المركزي من عدن بعد إظهار فشله في تسيير الشؤون المالية للبلاد .

وبدأت اللجنة التي شكّلها معياد بالتحقيق في قضايا فساد عديدة، وأحالت القضايا للشؤون القانونية والنائب العام وفقًا لمصادر مطلعة داخل البنك .

وكشف محافظ البنك المركزي، قبل أيام أن هناك ضغوطًا تمارس على قيادة البنك المركزي من قبل صندوق النقد الدولي لنقل أعماله إلى خارج اليمن، إلا أن معياد رفض ذلك وأوضح أنه في حال اضطرت الشرعية وقيادة البنك لنقله فسينقل إلى مدينة سيئون بحضرموت.