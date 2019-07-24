حقوقي: 11 سجنًا سريًا للإخوان في تعز اليمنية

قال عضو لجنة المخفيين قسرًا في محافظة تعز اليمنية عبدالستار سيف الشميري: إنّ التجمع اليمني للإصلاح، الجناح السياسي لجماعة الإخوان، يمتلك 11 سجنًا سريًا في المدينة الواقعة جنوب غرب البلاد.

وأشار الشميري، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، إلى وصول عدد المخفيين قسرًا في تلك السجون من أبناء المحافظة إلى 86 شخصًا.

لكنه عاد ليشير إلى أنّ العدد الحقيقي للمخفيين قسرًا يبدو أكبر من ذلك، قائلًا: ”لم نتأكد من العدد الحقيقي للمخفيين قسرًا في سجون حزب الإصلاح، كون الكثير من أهالي المخفيين لم يبّلغوا عن اختفاء أبنائهم“.

وأضاف أن ”قيادات حزب الإصلاح وتحديدًا القيادات العسكرية يشرفون على السجون السرية، التي أنشئت مع انطلاق المقاومة داخل بعض المدارس، وسجون أخرى قريبة من مقار الحزب“.

وطالب الشميري ”منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام بتسليط الضوء على قضية سجون الإخوان المسلمين السرّية التي تتنامى في تعز“.

وأردف: ”جرائم الإخوان ليس فقط في إطار الإخفاء القسريّ، بل شملت أيضًا التصفيات. وقعت في بداية المقاومة عمليات الإعدام في السائلة ومناطق مختلفة من محافظة تعز، هذه العمليات توقفت قليلًا أو عددها قلّ، ولكن اتجه الإخوان للإخفاء القسري“.