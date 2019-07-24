القوات الجنوبية المشتركة: مغامرة الحوثي في العودة للجنوب تحولت إلى ”نكسة“

قال المتحدث الرسمي باسم القوات الجنوبية المشتركة في اليمن ماجد الشعيبي، إن قواتهم حولت ما سماها ”المغامرة الحوثية“ في العودة لجنوب البلاد، إلى ”نكسة“.

وأضاف الشعيبي في مؤتمر صحفي عقده المركز الإعلامي لجبهات الضالع يوم الثلاثاء، أن ”معارك الضالع تكمل اليوم شهرها الرابع، في حين تحولت المغامرة الحوثية التي انطلقت في أبريل الماضي، إلى نكسة استراتجية“.

وتابع: ”لن نكتفي بهذا القدر فحسب، بل سنحول النكسة الحوثية الى نكبة، وسنكمل قريبًا توسيع رقعة التحرير بحيث تشمل جميع مديريات الضالع المحتلة؛ انطلاقا من دمت وجبن والحشا بعد تأمين جبال العود وتحرير حجر بشكل كاملًا خلال الأيام المقبلة“.

وأشار إلى أن ”القوات المشتركة المدعومة قوات التحالف العربي، نجحت في نقل مسرح العمليات العسكرية استباقيًا نحو محافظتي اب وتعز شمالي اليمن“.

وأضاف: ”وهذا التقدم ليس مجرد مناورة استنزافية، بل هو توجه ثابت سنعمل على تعميقه وتوسيعه في المدى المنظور“، لافتاً إلى أن ”أمن الضالع يبدأ من محافظة اب، وأمن عدن يبدأ من تعز“.

وتابع: ”الحوثيون أرادوا فصل المقاومة الجنوبية عن مجالها الحيوي في مناطق الوسط، لكن أبناء هذه المناطق قاتلوا إلى جانب القوات الجنوبية لردع العدو الوجودي الداهم، كما أرادوا أيضاً شق الصف الجنوبي، فإذا بالضالع تستقبل دعم ومقاتلي جميع المحافظات من المهرة وحضرموت وابين وشبوة وعدن ولحج“.

وأردف قائلاً: ”وأراد الانقلابيون، نقل فائض القوة من الساحل الغربي إلى الجبهات الوسطى، كي يضغطوا على دول التحالف العربي جنوبًا تزامنا مع التصعيد الإيراني في المنطقة، لكن قواتنا أحرقت باكراً هذه الورقة من يد الحوثي، وكبدته هزائم نكراء“.

بدوره، قدم المركز الإعلامي لجبهات الضالع، تقريرًا مفصلًا عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيات الحوثي في محافظة الضالع خلال الفترة من مطلع العام الجاري، وحتى شهر يوليو الحالي، إذ بلغ عدد القتلى من المدنيين 42 قتيلًا، بينهم 12 طفلًا و10 نساء، فين حين بلغ عدد المصابين 82 مدنيًا، بينهم 21 طفلًا، و15 امرأة.

وبلغت حالات الاعتقال والخطف والإخفاء القسري، التي نفذتها مليشيات الحوثي بحق سكان الضالع، 81 حالة، بينهم 11 طفلًا، كما استهدفت المليشيات عدداً من المنشآت الخدمية والمؤسسات التعليمية والصحية بلغت 712 منشأة، وفجّرت 31 منزلاً، و4 جسور.