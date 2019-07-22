تبرعات الحوثيين لحزب الله تكشف المستور (فيديو)

بعد أن كشف الحوثيون عن جمعهم تبرعات لحزب الله اللبناني بقيمة نحو 135 ألف دولار أمريكي، وذلك رغم الأزمة الإنسانية التي يعانيها اليمنيون.. لكم أن تتكهنوا بشعور أطفال وفقراء اليمن وهم يرون هذا الفيديو الذي تفخر فيه جماعة الحوثي بجمع ما وصفتها بـ“التبرعات“ لصالح حزب الله اللبناني.

فالفقراء والأطفال والجوعى لطالما كانوا مادة دسمة للآلة الدعائية والإعلامية التابعة للحوثيين وداعميهم؛ للنيل ما أمكن من صورة التحالف العربي في اليمن، فإذا بالغذاء والدواء مجرد كماليات غير ضرورية عندما تعلق الأمر بدعم الشريك في المشروع الإيراني هناك في لبنان، وكأن حزب الله ينقصه الدعم وهو من يتلقى الأموال والرواتب والأجور من طهران التي تغدق على ذراعها بمئات بل بمليارات الدولارات، وذلك باعتراف صريح من حسن نصر الله الأمين العام للحزب.

التبرع الحوثي لحزب الله طرح العديد من التساؤلات عن مصدر هذه الأموال، ولكن البحث يقودنا إلى جزئية تتعلق بالمساعدات الأممية التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي، حيث فضح القائمون على هذا البرنامج السرقة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي في كل من صنعاء وصعدة، حيث لا تصل هذه المساعدات إلى مستحقيها، بينما ينظم الحوثيون قوائم وهمية بالمستفيدين.

وعلى ما يبدو، فإن الحوثيين قد حشروا أنفسهم بالزاوية وكشفوا نقاطًا عدة في فيديو التبرع، أبرزها أن الشعب اليمني ليس من أولويات الميليشيات، وأن تجويعه وحرمانه مطلوب لاستخدام ذلك كورقة ضغط إنسانية تستعطف الأمم والحكومات، أما الأمر الآخر فإنه دليل جديد على تنسيق الجبهات التي تديرها إيران في عواصم عربية تفخر طهران أنها اخترقتها وسيطرت عليها، من بغداد إلى دمشق مرورًا ببيروت وصنعاء.