”الغذاء العالمي“ يبلغ مجلس الأمن برفع الحظر عن المساعدات إلى اليمن‎

أبلغ مدير عام برنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيسلي، مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، أن البرنامج توصل إلى اتفاق ”من حيث المبدأ“، لرفع التعليق الجزئي للمساعدات التي يقدمها في العاصمة اليمنية صنعاء.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقد حاليًا بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلن ستيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، التعليق الجزئي للمساعدات التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي، في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

لكن بيسلي، لم يقدم خلال جلسة مجلس الأمن توضيحات بموعد رفع الحظر، أو بنود الاتفاق التي تم التوصل إليها.

يشار إلى أن بيسلي، اتهم جماعة الحوثي، في يونيو/ حزيران الماضي، بـ“الاستيلاء“ على المساعدات الغذائية المقدمة من الأمم المتحدة وتحويلها للمناطق الخاضعة لسيطرتهم.

ويعاني 20.1 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، بينهم نحو 10 ملايين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، ولا يعرفون من أين ستأتي الوجبة التالية.