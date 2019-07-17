اليمن.. قصف صاروخي حوثي على مدينة مأرب

تعرّضت مدينة مأرب، عاصمة محافظة مأرب، شرق اليمن، مساء اليوم الأربعاء، لقصف صاروخي، شنته مليشيات الحوثيين الانقلابية، أسفر عن إصابة مدني واحد، وأحدث أضرارًا مادية.

وذكر الجيش اليمني، عبر موقعه الرسمي، أن مليشيات الحوثيين قصفت بصاروخي كاتيوشا، حيًا سكنيًا في مدينة مأرب، سقطا قرب مركز صحي وسط المدينة.

وأشار الموقع إلى أن الصاروخين لم يحدثا أضرارًا بشرية، في حين تسببا بأضرار في المركز الصحي وعدد من المباني والمحلات التجارية في المنطقة المستهدفة.

إلى ذلك، قالت مصادر محلية في مأرب، لـ“إرم نيوز“، إن القصف الصاروخي أدى إلى إصابة مواطن أربعيني بشظايا صاروخية.

ودأبت مليشيات الحوثيين على استهداف مدينة مأرب، الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، بمقذوفات وصواريخ، كان آخرها استهداف منزل محافظ مأرب، سلطان العرادة، بمديرية الوادي، مطلع الشهر الجاري، في حين تصدت منظومات الدفاع الجوية التابعة للتحالف العربي المشترك لعشرات الصواريخ.