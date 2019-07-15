الرئيس اليمني يشكو للمبعوث الأممي تعنت الحوثيين بشأن اتفاق الحديدة

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الإثنين، إن الفريق الممثل عن ميليشيات الحوثيين الانقلابية، في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار المختصة بتنفيذ اتفاق الحديدة، التي اختتمت أعمالها اليوم، يواصل تعنته مجددًا.

وأكد خلال لقائه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، بالعاصمة السعودية الرياض، على وضوح الاتفاق، الذي ينص ”على أن تنفيذ اتفاق ستوكهولم يعدّ مفتاح الدخول لمناقشة الترتيبات اللاحقة“.

وأشار هادي، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“، إلى أهمية تحقيق تقدم في الملف الإنساني، وفقًا لجهود المبعوث الأممي في هذا الإطار، وعلى قاعدة ”الكل مقابل الكل“.

وتطرق إلى دعم الأمم المتحدة لليمن وشرعيتها الدستورية وتعزيز أواصر العلاقة مع الأمين العام للأمم المتحدة، ومدى الثقة بحرصه على اليمن وشعبه.

وشكا هادي في شهر مايو/ أيار الماضي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، من ”تجاوزات المبعوث الأممي مارتن غريفيث“، ورفضه لها، وعدم قبوله باستمرار غريفيث إلا بتوفير الضمانات الكافية من قبل غوتيريش.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن غريفيث تأكيده على ”تجديد أواصر التقدير والاحترام لمواصلة العمل المشترك لخدمة السلام، الذي يعمل ويؤكد عليه هادي في مختلف لقاءاته“.