تصفية قيادي حوثي بعد خلافات مع قيادي مقرب من زعيم الحوثيين

وقالت مصادر محلية إن قياديا حوثيا يدعى محمد المطري ”ابو سراج“ ويعمل في جهاز الاستخبارات الخاص بالحوثيين، قتل على يد مرافق قيادي آخر يدعى ”أبو الزهراء“ في منزله بصنعاء، بعد تصاعد الصراع بين قيادات حوثية على خلفية صفقات فساد وضخ مشتقات نفطية إلى السوق السوداء.

وأضافت المصادر أن القيادي الحوثي القتيل اشتباك بالأيدي مع القيادي“أبو الزهراء“ في منزل الأول، قبل أن يتدخل المرافق الشخصي للقيادي أبو الزهراء ويطلق عليه وابلا من الرصاص ويردية قتيلا.

وبحسب المصادر، يعد أبو الزهراء من القيادات المقربة من زعيم جماعة الحوثي وينتمي إلى صعدة معقل جماعة الحوثي.

وتصاعدت وتيرة الصراع بين قيادات حوثية على خلفية صقفات فساد، وصلت مؤخرا إلى تصفية بعض القيادات بشكل سري.