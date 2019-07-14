اليمن.. لجنة ”إعادة الانتشار“ تبدأ اجتماعاتها على متن سفينة قبالة الحديدة

المصدر: أ ف ب

تعقد اللجنة المشتركة المكلفة بتطبيق اتفاق السويد حول محافظة الحديدة اليمنية، اجتماعًا على متن سفينة في عرض البحر اليوم الأحد، بحضور ممثلين للمتمردين والحكومة والأمم المتحدة، في أول اجتماع منذ شباط/ فبراير الماضي.

وقال مسؤول في الأمم المتحدة: ”بدأ اجتماع لجنة إعادة الانتشار بعد ظهر اليوم على متن سفينة“، مضيفًا أن الاجتماع ”سيستمر حتى يوم غد الإثنين، الطرفان يحضرانه“.

وأكّدت رئاسة اللجنة في بيان أن الاجتماع سيناقش ”الخطوات لتنفيذ اتفاق الحديدة الذي توصلت إليه الأطراف“ في السويد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وتضم اللجنة التي يترأّسها الفريق مايكل لوليسغارد، ممثلين للأمم المتحدة والمتمردين الحوثيين والقوات الحكومية، وأنشئت بموجب اتفاق تم التوصل إليه في السويد.

وسبق أن عقدت اللجنة اجتماعات على متن سفن تابعة للأمم المتحدة قبالة الحديدة.

ويقوم عمل اللجنة على مراقبة تنفيذ اتفاق السويد الذي ينص على الانسحاب من موانئ محافظة الحديدة الثلاثة ومن مركزها، مدينة الحديدة، وعلى وقف لإطلاق النار.