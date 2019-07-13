اليمن.. اغتيال قيادي سلفي جنوبي بارز في مأرب

أفادت تقارير إخبارية، ونشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، أن مجهولين اغتالوا قياديًا سلفيًا ينحدر من مدينة عدن جنوب اليمن، في محافظة مأرب.

وبحسب المصادر، فإن مسلحين على متن طقم عسكري، اعترضوا سيارة الشيخ السلفي، عبداللطيف محمد عبداللطيف العدني، في منطقة الوادي جنوب مدينة مأرب وقاموا بتصفيته قبل أن يلوذوا بالفرار.

واستنكر نشطاء يمنيون الحادثة، التي أتت بعد يوم من إعلان حركة حماس الفلسطينية مقتل أحد عناصرها في محافظة مأرب ذاتها.

وقال الناشط عدنان المقطري، عبر حسابه على تويتر:“الأخ عبداللطيف من ضحايا ضياع الأمن في الطرق العامة، وتفاجأنا اليوم بسماع خبر العثور عليه مقتولًا في سيارته بالقرب من نقطة الراكة العسكرية على يد مجهولين“.

الأخ عبداللطيف بن محمد عبداللطيف العدني أحد ضحايا ضياع الامن في الطرق العامة، وتفاجئنا اليوم بسماع خبر العثور عليه مقتولاً في سيارته بالقرب من نقطة الراكة العسكرية على خط صافر على يد مجهولين. وقد نشأ الأخ… https://t.co/x86cKervfY — عدنان المقطري (@adnan777134206) July 13, 2019

واتَّهم بعض النشطاء حزب الإصلاح، جناح جماعة الإخوان المسلمين في اليمن، بالوقوف وراء العملية، وهو الذي يسيطر أتباعه على محافظة بمأرب.

ونقل أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ تغريدة مرفقة بصور جاء فيها:“جريمة جديده تهز محافضة مأرب، وتسجل ضد مجهول.. أين أمن مأرب؟.. دواعش الإصلاح حوّلوا مأرب إلى مستنقع للإرهاب“.