الحكومة اليمنية تهدد بوقف مفاوضات اتفاق الأسرى مع ميليشيا الحوثي‎

هددت الحكومة اليمنية، يوم الأربعاء، بوقف المفاوضات حول ملف اتفاق الأسرى مع ميليشيا الحوثيين، وذلك على خلفية أحكام أصدرتها الجماعة بإعدام 30 معتقلًا لديها.

وفي تغريدة عبر ”تويتر“، وصف رئيس ملف الأسرى في المشاورات من الجانب الحكومي، هادي هيج، الأحكام الصادرة، الثلاثاء، من المحكمة التابعة للحوثيين في صنعاء، بـ“التصرّف غير القانوني“.

وأضاف أن الأحكام ”تصب في تعليق ملف الأسرى وصولًا إلى القضاء عليه“.

وطالب هيج المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، باتخاذ موقف حيال تلك الأحكام.

وأشار إلى أنه خلافًا لذلك، فإن ”الحكومة لن تنتظر المضي في المفاوضات حول ملف الأسرى“.

وفي 13 كانون الأول / ديسمبر 2018، توصلت الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي، إثر مشاورات بالعاصمة السويدية ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم على 15 ألفًا.

ويوم الثلاثاء، قررت المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين إعدام 30 معتقلًا، بينهم القيادي في حزب الإصلاح نصر السلامي، وأستاذ اللسانيات في جامعة صنعاء يوسف البواب.

واتهمت المحكمة الحوثية المحكومين بـ“الانتماء لعصابة مسلحة ومنظمة لتنفيذ تفجيرات واغتيالات والتخابر“، وهو ما ينفيه المعتقلون بشدة، ويتهمون الحوثيين باستخدام القضاء للانتقام السياسي.