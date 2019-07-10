اليمن.. تشكيل قيادة مشتركة لقوات الساحل الغربي

أصدرت قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي في اليمن مساء الثلاثاء بياناً صحفياً أكدت فيه تشكيل قيادة مشتركة تمثل كافة القوات المشاركة بالقتال ضد الحوثيين في جبهة الساحل الغربي وتشكيل غرفة عمليات مشتركة مرتبطة بقوات التحالف العربي.

وأعلنت قيادة القوات المشتركة في بيانها الأول عن استمرار النضال لتحرير كافة مناطق البلاد من ميليشيات الحوثيين ، وثمنت التضحيات التي قدمتها كافة القوات المرابطة في الساحل الغربي وبإسناد مباشر من قوات التحالف .

كما عبر البيان عن شكره وتقديره لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات الذي سارع في إنقاذ الشعب اليمني من هذه الميليشيات الحوثية.

وتحدث بيان قيادة القوات المشتركة عن اتفاق استكهولم ، معتبراً إياه بأنه فضح جرائم ميليشيات الحوثي ، وقال : ”منذ الوهلة الأولى لتوقيع الاتفاق عمدت هذه المليشيا الإجرامية إلى الالتفاف عليه واستغلاله من خلال ارتكاب الخروقات بدءاً من رفضها الانسحاب من الموانئ وفتح المعابر الإنسانية ثم محاولة التغرير بالعالم بالانسحاب الصوري والأشبه بمسرحية هزلية“.

و قال الناطق الرسمي باسم قوات العمالقة في الساحل الغربي، مأمون المهجمي ، في تصريح أدلى به لـ“إرم نيوز“ إن البيان يمثل أهمية كبيرة ويركز على توحيد كافة القوى الثلاث التي تقاتل في جبهة الساحل الغربي لصالح الشرعية .

وأضاف أن الساحل الغربي يضم ثلاث قوات هي؛ العمالقة والقوات التهامية وحراس الجمهورية، وتم ايوم توحيدهم وإعلان قيادة مشتركة لكافة هذه القوات مع تشكيل غرفة عمليات مشتركة مرتبطة بالتحالف، وهذا بالتأكيد يمثل مكسبا كبيرا لصالح الشرعية والتحالف العربي.