وزير الأوقاف اليمني: ميليشيا الحوثي ارتكبت 76 انتهاكًا ضد المساجد ودور القرآن

كشف وزير الأوقاف والإرشاد في الحكومة اليمنية أحمد عطية أن الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي بحق دور العبادة ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، بلغت 76 حالة انتهاك، في مختلف المحافظات اليمنية.

وتنوعت تلك الانتهاكات بين نسف المساجد بالكامل من خلال تفجيرها عبر تفخيخها بعبوات ناسفة، وكذا تحويل البعض منها لمخازن لتخزين الأسلحة فيها، بالإضافة إلى انتهاك صريح لقدسيتها، وذلك من خلال تحويلها إلى مجالس لتناول نبتة القات.

ويقول عطية، في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“: ”إن الميليشيات الانقلابية فجرت المساجد ونسفت البعض منها بالكامل، وأخرى حولتها إلى مخازن للأسلحة والتموين العسكري، ومقائل ومجالس لتناول القات، وإقامة المهرجانات، في تعمد واضح منها لاستفزاز مشاعر الناس، من خلال تدمير المقدسات الدينية“.

وأكد وزير الأوقاف اليمني أنه ”لم تشهد اليمن عهدًا تمت فيه إهانة المساجد ودور القرآن الكريم ومدارس التحفيظ وتدميرها وخرابها، إلا في عهد ميليشيات الحوثي الانقلابية“.

وأشار عطية إلى أن ”هناك خطوطًا حمراء ومقدسات تعارف عليها اليمنيون، وهي المساجد، ودور القرآن الكريم، والمقرات العلمية والمواقع التعليمية، والأسواق، والأطفال والنساء“، لافتًا إلى أن ”الميليشيات الانقلابية داست على كل هذه المقدسات، وجعلتها مستباحة“، على حد قوله.