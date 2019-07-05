الجيش اليمني يحقق تقدمًا جديدًا في جبهة رازح بصعدة

حقق الجيش اليمني، تقدمًا ميدانيًا في جبهة محور ”رازح“ غرب محافظة صعدة أقصى شمالي البلاد، مدعومًا بإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي.

وبحسب موقع ”سبتمبر نت“ التابع للجيش اليمني، سيطرت قوات الجيش بشكل كامل على ”بيت حشران“ و“معتق العتم“ و“العريشة“ ومواقع أخرى في مديرية ”رازح“.

وفيما تراجعت عناصر ميليشيا الحوثي، سيطرت قوات الجيش الوطني ناريًا على مواقعهم في ”آل زاهر“ و“آل شرقة“ و“الوحدة الصحية“ في المديرية ذاتها.

وخاض الجيش الوطني مواجهات ضارية مع ميليشيا الحوثي التي لاذ عناصرها بالفرار باتجاه ”بني معين“ و“آل علي“، وفقًا لموقع الجيش اليمني.

ودمرت مقاتلات التحالف العربي عبر غارات جوية عيارات ثقيلة للحوثيين، كما استهدفت بغارات أخرى مواقعهم وتحصناتهم في المنطقة ذاتها.

يأتي ذلك، فيما تمكن الفريق الهندسي لنزع الألغام، من نزع أكثر من 20 لغمًا أرضيًا وعبوة ناسفة، زرعتها الميليشيا بجوار مساكن المواطنين وداخل مزارعهم وفي الطرقات العامة.

وفي ”رازح“ تلقت الميليشيا ضربات موجعة وخسائر فادحة في العتاد والأرواح بجانب فقدانها مواقع استراتيجية مهمة.

وتتواصل معارك عنيفة، منذ يوم أمس الأول وحتى الآن، بين قوات الجيش الوطني والحوثيين في جبهة رازح.