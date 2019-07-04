الجيش اليمني يعلن سقوط عشرات الحوثيين بين قتيل وجريح في قصف بالحديدة 

أعلن الجيش اليمني أنه استهدف بقذائف مدفعية اليوم الخميس، مواقع للحوثيين، في مدينة الحديدة، ما أدى لسقوط العشرات بين قتيل وجريح، فضلًا عن تدمير مخزن أسلحة وإعطاب العديد من الآليات والمعدات العسكرية.

وقال الموقع الرسمي الناطق باسم الجيش اليمني ”سبتمبر نت“: ”تمكنت قوات الجيش الوطني في الساحل الغربي الخميس من تدمير مخزن للأسلحة، وأليات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية“.

وأضاف: ”كما شنت قوات الجيش، قصفًا مكثفًا على مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي في المناطق الواقعة شمال شرق مطار الحديدة، وفجرت خلال عملية القصف، نفقًا ملغومًا، كانت أعداد من عناصر الميليشيات تحتمي فيه، ما أسفر عن مصرع وإصابة العديد منهم“.

وأشار الجيش إلى أن القصف ”أسفر كذلك عن تدمير عربة حوثية متحركة على متنها مدفع من نوع (بي 10)، وذلك بعد دقائق من قصف حوثي مكثف استهدف مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري، في شارع صنعاء“.

ويأتي القصف حسب إعلان الجيش اليمني، ”ردًا على قصف ميليشيات الحوثي، لمنشآت حيوية وأحياء سكنية محررة شرقي مدينة الحديدة“.