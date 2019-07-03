منظمة حقوقية: يمنيات يتعرضن لانتهاكات جسيمة في سجون الحوثي

قالت منظمة حقوقية اليوم الأربعاء، إن نساء معتقلات في سجون تابعة لجماعة الحوثيين في اليمن، يتعرضن لانتهاكات جسيمة، دفعت بعضهن لمحاولة الانتحار.

جاء ذلك في تقرير صادر عن منظمة سام للحقوق والحريات (غير حكومية مقرها جنيف).

وحوى التقرير شهادات لضحايا وأقارب ضحايا وشهود عيان تحدثوا للمنظمة عن انتهاكات جسيمة تتعرض لها النساء المعتقلات في سجون الحوثيين، بما في ذلك مقار الاحتجاز في أقسام الشرطة والنقاط العسكرية التابعة للجماعة.

وقال التقرير إن الحوثيين شكلوا جهازًا أمنيًا خاصًا بالنساء، وظيفته المشاركة في اقتحام المنازل، واعتقال النساء واستدراجهن وجمع معلومات ميدانية عن الخصوم.

وأضاف التقرير أنه تم رصد مواقع لاعتقال وإخفاء النساء شملت أماكن مهجورة تستخدم للتحقيق والتعذيب النفسي، وبيوت مواطنين تم إجبار أصحابها على تركها، وأقسام شرطة تسيطر عليها جماعة الحوثي.

وذكرت ”سام“ في تقريرها أن نساء معتقلات تعرضن للتعذيب الشديد والمعاملة القاسية، ما دفعهن لمحاولة الانتحار.

ودعت المنظمة الحوثيين إلى الإفراج عن جميع النساء السجينات على ذمة قضايا سياسية، والتوقف عن الزج بالمزيد من النساء في السجون، وتحسين ظروف النساء السجينات بينما يتم استكمال إجراءات الإفراج عنهن.

ونقل التقرير عن توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات قوله: ”برغم أن النساء في اليمن يحظين بمكانة خاصة، إلا أنهن مع سيطرة جماعة الحوثي على صنعاء فقدن هذه المكانة“.

وأضاف: ”أصبحت النساء يتعرضن لانتهاكات جسيمة تتنافى مع الأعراف والقيم الإنسانية، ومخالفة لاتفاقية حقوق المرأة، حيث رُصدت على نطاق واسع معاملة تعسفية من قبل جماعة الحوثي للمرأة في اليمن“.