اليمن.. مواجهات قبلية دامية في محافظة البيضاء‎

قتل ١٣ شخصا، مساء الثلاثاء، في مواجهات قبلية، حولت عددا من أحياء مديرية رداع بمحافظة البيضاء، وسط اليمن، إلى ساحة معركة استخدمت فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة.

وقالت مصادر محلية بمدينة رداع لـ“إرم نيوز“، إن المواجهات العنيفة التي شهدتها المدينة، اندلعت بين مسلحين قبليين من قبيلتي ”سادة ريام“ و“عباس“، على خلفية ثأر قبلي بين الطرفين منذ خمس سنوات.

وأشارت إلى أن عدد القتلى لا يقل عن ١٣ شخصا، إلى جانب عشرات الجرحى، في حين سببت المواجهات العنيفة أضرارا مادية في الممتلكات.

ويتهم يمنيون، مليشيات الحوثي بتغذية الصراعات القبلية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وبحسب مصادر محلية ، فإن قبيلة ”سادة ريام“ موالية للحوثيين، بعكس قبيلة ”عباس“ المناهضة لهم في محافظة البيضاء.