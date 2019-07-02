غريفيث وقرقاش يبحثان في أبوظبي عملية السلام في اليمن

التقى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث اليوم الثلاثاء، بمسؤولين إماراتيين في أبوظبي، في إطار جولة لمناقشة عملية السلام في اليمن.

وقال ”غريفيث“ في حسابه على ”تويتر“، إنه التقى اليوم بوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، ووزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي لمناقشة السير قدمًا في عملية السلام في اليمن.

وأضاف غريفيث أنه ناقش مع الوزيرين أيضًا ”الخطوات اللازمة لتنفيذ اتفاقية استوكهولم.

ويأتي هذا اللقاء غداة لقاء غريفيث، في موسكو بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ضمن مساعي الدفع بعملية السلام في البلاد، وسيزور المبعوث الأممي ضمن جولته، سلطنة عمان.