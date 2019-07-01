غريفيث يصف لقاءه مع وزير الخارجية الروسي بشأن اليمن بـ“المثمر“

قال مارتن غريفيث المبعوث الأممي إلى اليمن، إنه عقد ”اجتماعًا مثمرًا“ مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم في موسكو.

وشكر المبعوث الأممي، بتغريدة في ”تويتر“، روسيا على ”دعمها المستمر لجهوده“، مرحبًا بـ“انخراطها البنّاء في مساعينا لتحقيق السلام في ‎اليمن“، دون مزيد من التفاصيل.

والتقى غريفيث اليوم الإثنين بوزير الخارجية الروسي لافروف، ضمن مساعي الدفع بعملية السلام في اليمن، حيث يأتي ضمن جولة معلنة للمبعوث الأممي، سيزور خلالها أيضًا الإمارات وسلطنة عمان.

ويأتي هذا اللقاء بعد أيام من استئناف ”غريفيث“ نشاطه في أعقاب قطيعة دامت شهرين بينه وبين الحكومة اليمنية، على خلفية اتهامها له بالتواطؤ مع الحوثيين، فيما يتعلق بتنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة.