غريفيث يلتقي نائب الرئيس اليمني في الرياض

المصدر: أ ف ب

التقى المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث، يوم الأربعاء، نائب الرئيس اليمني في العاصمة السعودية الرياض، للمرة الأولى منذ أن اتّهمه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالانحياز للمتمرّدين الحوثيين.

وقال مكتب غريفيث، في بيان، إنه التقى نائب هادي، علي محسن الأحمر، و“تطرّق الاجتماع إلى الخطوات اللازمة للمضي قدمًا في عملية السلام في اليمن، وأعاد التأكيد على أهمية إحراز تقدّم ملموس وسريع في تنفيذ اتفاقية“ السويد التي تم التوصّل إليها في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ونقل البيان عن غريفيث قوله إنه عقد ”اجتماعات مثمرة“ مع نائب الرئيس اليمني مؤكدًا تصميمه ”على المضي قدمًا بعملية السلام“.

وأكد المبعوث الأممي التزام المنظمة الدولية ”مواصلة العمل مع الأطراف من أجل التوصّل إلى اتفاق سلام شامل بقيادة يمنية في اليمن، وحثّ جميع الأطراف على تهيئة بيئة مؤاتية لتحقيق ذلك“.

وكان هادي قد بعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الشهر الماضي اتّهم فيها غريفيث بالانحياز للميليشيات الحوثية، بينما رفض غوتيريش هذه الاتهامات.

ونصّت اتفاقات السويد على وقف لإطلاق النار في محافظة الحديدة، وسحب جميع المقاتلين من ميناء مدينة الحديدة والميناءين الآخرين في شمال المحافظة، ثم انسحاب الحوثيين والقوات الحكومية من كامل مدينة الحديدة، مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسه.

وفي 14 أيار/مايو الجاري، أعلنت الأمم المتحدة أنّ الحوثيين انسحبوا من موانئ الحُديدة والصليف ورأس عيسى تنفيذًا للخطوة الأولى في اتفاقات ستوكهولم التي شكّلت اختراقًا في الجهود الأممية الرامية لإنهاء الحرب في اليمن.

لكنّ القوات الموالية لهادي قالت إنّ ما جرى ”خدعة“ وإنّ المتمرّدين ما زالوا يسيطرون على الموانئ لأنّهم سلّموها لخفر السواحل الموالين لهم.