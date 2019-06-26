مقتل عضو بالمجلس الانتقالي الجنوبي في مواجهات مع الحوثيين على الحدود السعودية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، نبأ مقتل عضو جمعية المجلس الانتقالي الجنوبي بوادي ”رخية“ بمحافظة حضرموت اليمنية، المقدم طالب حسن الحامد، في منطقة جازان بالحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية، ومعه 3 آخرون بعد استهدافهم بصاروخ من قبل الميليشيات الحوثية.

المجلس الإنتقالي الجنوبي في وادي "رخية" بمحافطة #حضرموت ينعي إستشهاد عضو جمعيته المقدم طالب حسن الحامد الذي استشهد في الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية ومعه 3 من رفاقه بعد إستهداف طقمهم بصاروخ من مليشيا الحوثي.

رحمك الله وغفر لك وتقبلك شهيداً pic.twitter.com/wyoObgD5yg — سالم بن حيدرة (@Bin_hidarah) June 26, 2019

ووفقًا للنشطاء الجنوبيين فإن طالب حسن الحامد هو أحد قادة القوات الخاصة الجنوبية، بالحد الجنوبي بالسعودية وعضو القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بوادي ”رخية“.

يذكر أن كتائب من المقاومة الجنوبية، التي شاركت بفاعلية في عمليات تحرير المحافظات الجنوبية من الانقلابيين الحوثيين تقاتل منذ سنوات لحماية حدود السعودية من المتمردين المتحالفين مع إيران.

وفي العام 2016 وصف المحلل السياسي، أسامة الشرمي، في حديث لـ“إرم نيوز“ هذه المشاركة الجنوبية، بأنها ”ضمن خطة للطوارئ“ لجأ إليها التحالف العربي بعد إثبات المقاومة في الشمال عجزها عن إحداث خرق حقيقي لحالة الجمود في مسرح العمليات العسكرية على كل الجبهات.

وقال إن القوات في الجنوب أثبتت فاعليتها في العمليات ضد الانقلابيين ومن ثم ضد الإرهابيين، وما إن استُخدمت تلك القوات شمالًا حتى أحدثت فارقًا حقيقيًا في الميدان.