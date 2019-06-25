بسبب تعنت الحوثيين.. خزان نفطي تعرض للتآكل يهدد بكارثة في الحديدة

طالبت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بممارسة ضغطه على ميليشيات الحوثيين، للسماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة من الوصول الى خزان نفطي عائم بميناء ”رأس عيسى“، بمحافظة الحديدة ، غرب البلاد.

وأشارت الحكومة اليمنية، في رسالتها التي بعثتها إلى غوتيريس، إلى أن ميليشيات الحوثيين تمنع وصول الفريق الفني الأممي، إلى خزان ”صافر“ النفطي العائم، لإجراء تقييم أولي لحالته، بعد تعرضه للتآكل، مهددًا بكارثة بيئية في البحر الأحمر، ستطال اليمن والإقليم.

وحمّل نائب وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، الحوثيين مسؤولية حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر، مؤكدًا ”حرص الحكومة ومطالبتها المستمرة منذ فترة طويلة بوضع حلول لهذه القضية المهمة“، إضافة ”الى تقديمها تسهيلات للأمم المتحدة في هذا الشأن وفي انتظار تقييم الخبراء ليتم وضع حلول ناجعة لهذه القضية، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية“ سبأ ”،