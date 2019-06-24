بعد أحداث عتق.. أهالي شبوة يحتشدون دعمًا لـ“النخبة“ والانتقالي الجنوبي

شارك مئات من أهالي محافظة شبوة جنوب اليمن اليوم الاثنين في وقفة جماهيرية في مدينة عتق عاصمة المحافظة التي شهدت مؤخرًا اشتباكات بين قوات ”النخبة الشبوانية“ وأطراف من الجيش اليمني إثر خلاف بين الطرفين حول من يحق له تولي حماية المدينة.

وجاءت هذه التظاهرة الجماهيرية بدعوة من المجلس الانتقالي الجنوبي تأكيدًا للدعم الشعبي الذي تحظى به قوات النخبة الشبوانية في موقفها الرامي لتولي إدارة أمن المحافظة انطلاقًا من مبدأ أن أبناء المدينة أولى بإدارة أمنها كما يقول مؤيدو الانتقالي الجنوبي الذين يتهمون من يصفونهم بأطراف إخوانية بمحاولة السيطرة على مدينتهم.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها ”لا لمخططات الأحمر الإخوانية في شبوة وسقطرى وحضرموت“، ”نعم لقوات النخبة الشبوانية نعم للقضاء على الإرهاب“.

ورغم ما يتعرض له الانتقالي الجنوبي من هجوم وحملات إعلامية من قبل أطراف في الحكومة الشرعية، إلا أن لجوءه الدائم للشارع يظهر وفقًا لمحللين قوة حضوره الجماهيري وتمتعه بحاضنة شعبية واسعة في مناطق الجنوب.

وكتب القيادي في الانتقالي الجنوبي بالخارج أحمد عمر بن فريد: ”رغم قصر المدة الزمنية للتحشيد الجماهيري، إلا أن شبوة برجالها حضرت بكثافة كما هو متوقع، ووجهت رسالة جنوبية إلى من يهمه الأمر. فكرة عقد جلسة لـ“برلمان الغفلة“ في عدن ستكون وبالًا عليكم، وستجدون أنفسكم في مواجهة لا ترحم مع شعب جبار، واليوم نقدم لكم إشارة بسيطة“.

#شبوه_تنتصر_للنخبه

رغم قصر المدة الزمنية للتحشيد الجماهيري ، الا ان شبوة برجالها حضرت بكثافة كما هو متوقع ، و وجهت رسالة جنوبية إلى من يهمه الأمر.

فكرة عقد جلسة ل"برلمان الغفلة" في عدن ستكون وبالا عليكم ، وستجدون انفسكم في مواجهة لا ترحم مع شعب جبار،و اليوم نقدم لكم اشارة بسيطة pic.twitter.com/fsh1ccFPK0 — أحمد عمر بن فريد (@AhmedBinFareed1) June 24, 2019

وكتب السياسي الجنوبي أحمد الصالح معلقًا على تظاهرة عتق: ”التظاهر السلمي أفضل مليون مرة من المواجهات العسكرية، وهو حق مكفول. تحية من الأعماق لشبوة وأهلها ونسأل أن يحفظها وأهلها من الفتن والدسائس. شبوة لن تغرد خارج السرب الجنوبي…“.

التظاهر السلمي أفضل مليون مرة من المواجهات العسكرية وهو حق مكفول

تحية من الأعماق لشبوة وأهلها ونسأل ان يحفظها وأهلها من الفتن والدسائس.

شبوة لن تغرد خارج السرب الجنوبي… pic.twitter.com/UsAZlVEspz — احمد الصالح (@Ahmedalsaleh_SY) June 24, 2019

وتوالت تعليقات الناشطين الجنوبيين على التظاهرة:

#شبوه تنتفض ضد فساد الإخوان ؟؟

وتطالب بدخول النخبه وتامين المدينة من الفاسدين وعملاء علي محسن الاحمر

شبوه لن تغرد خارج السرب الجنوبي ؟✌????✌????✌???? pic.twitter.com/Q85PQrl0Df — سام بن سنان (@BakryAh80390342) June 24, 2019

#شبوة_تنتصر_للنخبة #شبوة_تنتصر_للجنوب_العربي

ان اللسان ليعجزعن وصف مايرى

الله يحفظكم ويحقق هدفنا

تحيةإجلال للشرفاء pic.twitter.com/U8we56clut — عدن عاصمتي (@AdenMyCapital) June 24, 2019