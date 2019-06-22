اليمن.. اختطاف ضابط  من المنطقة العسكرية الثانية بحضرموت في مأرب

أعلنت قيادة المنطقة العسكرية الثانية في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت شرق اليمن اختطاف ضابط برتبة رائد يعمل بها، في محافظة مأرب.

وقال هشام الجابري الناطق الرسمي لقيادة المنطقة العسكرية الثانية عبر صفحته في ”فيسبوك“، إن ”الرائد عبيد بازهير مندوب المنطقة العسكرية الثانية اختُطف لدى وصوله محافظة مأرب في مهمة أسندت له“.

وناشد الجابري وزارة الدفاع، وهيئة الأركان العامة، والقيادة الأمنية، والسلطات المحلية في مأرب، بالبحث عن الضابط المختطَف من أجل الإفراج عنه.

وأوضح الجابري أن بازهير“اختطفته مجاميع قبلية منذ 3 أيام“، واصفًا ذلك التصرف بـ“غير المسؤول“.

وحمّلت قيادة المنطقة العسكرية الثانية مسؤولية حياة الرائد المختطَف والأذى الذي يتعرض له الجهات الخاطفة، ودعتها للإفراج عنه ”فورًا دون قيد أو شرط“.