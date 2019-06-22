مصرع قيادي حوثي بارز و 8 من مرافقيه في غارة جوية على صعدة

لقي قيادي حوثي بارز مصرعه مع عدد من مرافقيه، جراء غارة جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي، في جبهة رازح بمحافظة صعدة شمال البلاد، وفق ما أعلنه الجيش اليمني اليوم السبت.

وقال موقع ”سبتمبر نت“ الناطق باسم الجيش الوطني: ”استهدفت غارة جوية تجمعًا لميليشيات الحوثي الانقلابية، في جبهة رازح غربي محافظة صعدة، وأسفرت الغارة عن مصرع القيادي الميداني البارز المدعو عبدالله صالح ساري، مع 8 من مرافقيه“.

وفي سياق متصل، شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، عدة غارات جوية أخرى على تجمعات ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة.

ووفقًا للموقع نفسه، ”نجم عن الغارات الجوية، سقوط قتلى وجرحى ضمن صفوف المتمردين، فضلًا عن تدمير آليات ومعدات عسكرية تابعة لهم“.