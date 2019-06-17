بعد تهديد مصر والسودان.. الحوثيون يتبرأون من تصريحات المشاط

تذرعت ميليشيات الحوثي، الاثنين، بأن موقع وكالة الأنباء اليمنية سبأ، النسخة الخاضعة لسيطرتها، تعرض للاختراق، بعد نشرها مقتطفات من حوار تلفزيوني مع رئيس ما يسمى بـ“المجلس السياسي الأعلى“ التابع لها، مهدي المشاط الذي هدد فيه باستهداف أي ناقلات نفطية في مياه البحر الأحمر وبحر العرب.

وزعم ”وزير الإعلام“، في حكومة الحوثيين، ضيف الله الشامي، أن موقع الوكالة تعرض للاختراق، من قبل ما أسماها بـ“دول العدوان“، وقال إن ما تم نسبه إلى المشاط غير صحيح. على الرغم من حذف الخبر من الموقع بعد لحظات من نشره فجر الاثنين.

وهدد المشاط في الخبر المنشور، باستهداف مصر والسودان، المشاركتين في تحالف دعم الشرعية في اليمن، في حال عدم انسحابهما.

وقال إن ”استهداف مضخات النفط في السعودية (….) هو البداية لتدمير الصناعة النفطية في دول العدوان، وسيكون أي موقع نفطي أو سفينة تحمل النفط في البحر الأحمر وبحر العرب أهدافا مشروعة لنا حتى يتوقف العدوان“.

كما أكد تلقي ميليشيات الحوثيين مساندة من إيران.

وكانت النسخة الخاضعة لسيطرة الحوثيين من وكالة الأنباء اليمنية سبأ، قالت في سياق المادة الخبرية حول حديث رئيس ما يسمى بـ“المجلس السياسي الأعلى“ مهدي المشاط، إن الحوار التلفزيوني أجرته قناة المسيرة التلفزيونية، التابعة للحوثيين، على أن يتم ”بثه قريبًا“.