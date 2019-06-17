مجلس الأمن: الهجمات الحوثية على مطار أبها تهدد الأمن الدولي

أدان مجلس الأمن الدولي، يوم الإثنين، الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي على مطار أبها السعودي، محذرًا من أنها تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.

جاء ذلك في بيان صحفي تلاه على الصحفيين في نيويورك المندوب الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن للشهر الجاري.

وقال السفير الكويتي للصحفيين: ”أكد أعضاء المجلس في جلسة المشاورات اليوم أنه لا يوجد سوى الحل السياسي للأزمة في اليمن، وأعربوا عن دعمهم للمبعوث الخاص للأمين العام (مارتن غريفيث) ودعوا جميع الأطراف إلى التعاون معه“.

وأضاف: ”أدان المجلس الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على مطار أبها السعودي، وأكد أن هكذا هجمات تشكل تهديدًا للسلم والأمن وتنتهك القانون الدولي، كما أكد أعضاء المجلس الحاجة لمحاسبة ممولي ومنظمي ورعاة هذه الأعمال المشينة“.

وتابع: ”كما أدان أعضاء مجلس الأمن أيضًا قيام جماعة الحوثي بتحويل المساعدات على النحو الذي ذكره مدير برنامج الغذاء العالمي لأعضاء المجلس في جلستهم اليوم“.

وأبلغ ديفيد بيسلي مدير برنامج الغذاء العالمي أعضاء المجلس أنه اعتبارًا من نهاية الأسبوع ”ربما يتم تعليق تدريجي للمساعدات الغذائية؛ بسبب تحويلها للمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين“.