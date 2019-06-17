برلماني يمني يكشف عودة مرتقبة لهادي وقادة الدولة إلى البلاد

كشف عضو مجلس الشورى اليمني، والقيادي في حزب الإصلاح، صلاح باتيس، تحركات رئاسية ”على أعلى مستوى“، يجريها الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، لعودة جميع قادة الدولة إلى اليمن، بعد سنوات من بقائهم خارج الأراضي اليمنية.

وقال باتيس في منشور على حسابه بموقع ”فيسبوك“: إن ”هادي يتدارس إصدار قرار بعودة جميع قادة الدولة إلى أرض الوطن فورًا، وبسط نفوذ الدولة على كامل التراب الوطني، وعندما يعود من رحلته العلاجية بالسلامة سيكون مع شعبه في داخل ‎اليمن، لاستكمال إسقاط التمرد، واستعادة الدولة وبناء اليمن الجديد“، حسب تعبيره.

ويطالب اليمنيون بعودة الرئيس هادي وقيادات الدولة إلى الأراضي اليمنية، من أجل الإطلاع على معاناتهم في المناطق المحررة، حيث يعانون من تردي الأوضاع المعيشية وغياب للخدمات، وقيادة المعركة ضد ميليشيات الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، بدلًا من بقائهم لسنوات في العاصمة السعودية الرياض.

ودشن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وسم ”عودة_الرئيس_مطلب_شعبي“؛ للمطالبة بعودة قيادة الدولة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أو إحدى المناطق اليمنية المحررة.

وكانت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أعلنت يوم أمس الأحد، مغادرة الرئيس هادي إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ لإجراء فحوصاته الطبية الروتينية المعتادة.