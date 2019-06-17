اشتباكات مسلحة في شبوة.. واتهامات لأطراف في الشرعية بـ“إشعال فتنة“

اشتباكات مسلحة في شبوة.. واتهامات لأطراف في الشرعية بـ“إشعال فتنة“

المصدر: فريق التحرير

اندلعت اشتباكات مسلحة، اليوم الإثنين، بين قوات تابعة للشرعية في مأرب وقوات من المقاومة الجنوبية في منطقة ”المروحة“ النفطية بمديرية ”مرخه“ بمحافظة ”شبوة“.

وذكرت مصادر محلية، أن الاشتباكات وقعت بعد فشل وساطة قادتها أطراف محلية من أجل منع الاقتتال بين الجانبين؛ على خلفية خلاف بين طرفين حول المسؤولية عن حماية المنشآت في المنطقة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة جنود من قوات اللواء 21 ميكا أرسلتها قيادات عسكرية تابعة للشرعية في مأرب.

 

ووجهت شخصيات شعبية ومجتمعية نداءً عاجلًا لوقف الاشتباكات وضبط النفس، ودعت للحفاظ على النسيج المجتمعي الشبواني من أي انزلاق صوب العنف.

من جهتها، دعت ”جمعية شهداء وجرحى الثورة السلمية والمقاومة الجنوبية“ في محافظة ”شبوة“، اللجنة الأمنية في المحافظة إلى تحمل مسؤوليتها في الحفاظ على الأمن والسكينة وعدم التشريع للاقتتال بين الإخوة من أبناء شبوة.

وحذرت ”الجهات القبلية والعسكرية النافذة المعادية للجنوب ومقاومته الباسلة في المنطقة العسكرية الثالثة مأرب، من التدخل وتطالبها بالكف عن زرع الفتنة والدفع بأبناء شبوة نحو الاقتتال الداخلي“، منوهة إلى أن نهب الثروات وتقاسم المصالح في شبوة قد انتهى، وأن كل خيرات المحافظة ملك ابنائها وهم المعنيون بمصالحها“.

وأفادت مصادر محلية بأن اللواء السابع التابع لقوات ”النخبة الشبوانية“، ساند قوات المقاومة الجنوبية في التصدي لمحاولة اقتحام المنطقة من قوات الجيش اليمني.

وقال الصحفي الجنوبي ياسر اليافعي: “ في الاشتباكات التي دارت صباح اليوم بمحافظة #شبوة بين قوات اللواء 21 الموالي لعلي محسن الأحمر وقوات المقاومة الجنوبية، سقط ثلاثة جرحى من اللواء 21 كلهم شماليون للإخوة الشماليين، أليست أرضكم أولى بالدفاع عنها بدل الدفاع عن مصالح اللصوص والسرق، أليست أرواحكم أغلى من كل ذلك“.

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