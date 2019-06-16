العميد مهران القباطي يكذب قناة الجزيرة: الانقلاب الإماراتي في عدن ”مفبرك“

كذب العميد اليمني مهران القباطي ما ورد في تسجيل مزعوم نسب إليه القول بأن المجلس الانتقالي الجنوبي يستعد لانقلاب عسكري على حكومة الشرعية في عدن بدعم من دولة الإمارات.

وقال القباطي في بيان نشرته وسائل إعلام محلية اليوم الأحد إن ”ما تناقلته وسائل التواصل الإجتماعي من تسجيل صوتي تم نسبه لـ قائد اللواء الرابع مدرع حمايه رئاسية العميد / مهران محمد سعيد القباطي ، وهو يتحدث عن نشوب حرب متهماً الأشقاء في التحالف العربي من دولة الإمارات الشقيقة فهو مفبرك ولا أساس له من الصحة“.

وأوضح أن ”مانقل غير صحيح إطلاقاً وأن عدن العاصمة المؤقته تنعم بأمنها وسلامتها وهناك جهات إعلاميه من قنوات تسعى لتعكير الأجواء وإشعال فتيل الفتنة مستخدمين الفبركة ودبلجة الأصوات لتأجيج الأوضاع“.

وأضاف أن ”تلك الفئة المأجوره استخدمت تلك الأساليب في الوقت الراهن لحرف مسار القضية ولجر البلاد والعباد الى حرب داخلية طاحنة خدمةً للعدو الخارجي وجماعة الحوثي بعد التقهقر الكبير لهم في الجبهات، فشرعية فخامة رئيس الجمهورية اليمنية والتحالف العربي في خندق واحد ضد ميليشيات الحوثي ، لن نسمح لمروجي الفتنة بأن يمرروا فتنتهم علينا لحدوث اقتتال جنوبي جنوبي“.

وكانت قناة الجزيرة قد روجت بكافة مناصاتها هي والأذرع الإعلامية التابعة لها للتسجيل الصوتي المزعوم دون أي تحقق أو تثبت حرصا فيما يبدو على مهاجمة الإمارات أو السعودية ضمن نهج إعلامي معروف منذ بدء أزمة قطر.

ويزعم التسجيل الصوتي المفبرك أن المجلس الانتقالي أنهى ترتيباته للسيطرة على البنك المركزي والوزارات الحكومية التي فتحت مقراتها مؤخراً في عدن ومن ثم التوجه للسيطرة على القصر الرئاسي ”معاشيق“ بدعم من الإمارات.