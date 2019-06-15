القبض على المتهم الرئيسي باغتيال مدير مكافحة المخدرات بعدن

ألقت قوات الأمن في العاصمة المؤقتة عدن، مساء السبت، القبض على متهم بتنفيذ جرائم قتل عديدة، أبرزها ضلوعه بشكل رئيسي في اغتيال مدير إدارة مكافحة المخدرات بعدن و2 من مرافقيه، أواخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

وقال مدير شرطة دار سعد الجديد النقيب عدنان علي بن علي: ”قبضت قوات أمنية تابعة لشرطة دار سعد، على المدعو ( م . ع . أ )، وهو المتهم الرئيسي باغتيال مدير إدارة مكافحة المخدرات التابعة لإدارة أمن عدن، العميد فضل صائل و2 من مرافقيه“.

وأفاد بن علي في تصريح صحفي أورده المركز الإعلامي التابع لإدارة أمن عدن، بأن: ”المقبوض عليه متورط أيضاً بـ 4 قضايا قتل جنائية أخرى“، مشيراً إلى أنه: ”سبقت عملية القبض على المتهم، آلية عمل رصد ومتابعة محكمة لكامل تحركاته، أفضت في الأخير إلى القبض عليه“.

وأوضح مدير شرطة دار سعد: ”التحقيق مستمر مع المتهم، بالإضافة للاستماع على أقوال الشهود من زملاء المتهم الذين أكدوا في أقوالهم بتورط المتهم (م.ع.أ) بـ 4 قضايا قتل جنائية أخرى، كان آخرها قضية قتل مواطن واصابة زوجته الأسبوع الماضي، في مديرية دار سعد“.