بعد ساعات من تلقيه تهديدات.. اعتداء وحشي على ناشط يمني مناهض للحوثيين

تعرض ناشط حقوقي يمني لاعتداء من قبل مجهولين في مدينة ذمار جنوبي صنعاء، وذلك بعد ساعات من تلقيه تهديدًا من قيادي.

وقالت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“، إن ”الناشط الحقوقي محمد صالح اليفاعي، تعرض لاعتداء مساء الخميس وهو في طريقه إلى منزله، من قبل 3 ملثمين يستقلون دراجة نارية، انهالوا عليه بالضرب بأعقاب البنادق والهراوات، قبل أن يلوذوا بالفرار“.

وأضافت المصادر أن اليفاعي أصيب بثلاثة كسور في يديه، إضافة إلى عدد من الجروح في أنحاء متفرقة في جسده.

وأشارت المصادر إلى أن ”اليفاعي تلقى اتصالًا من قيادي حوثي يدعى أبو علي وهدده بكسر يدية في حال واصل الكتابة عبر مواقع التواصل عن استيلاء جماعة الحوثي على موارد البلد المالية ورفضها تسليم الرواتب لموظفي القطاع العام، والاستمرار في العبث بالهوية اليمنية“.

ويعمل اليفاعي مديرًا لمدرسة حكومية، وهو أحد قيادات حزب المؤتمر في ذمار، وعضو قيادي في حركة رفض الشبابية المناهضة لجماعة الحوثي.

واعتُقل عدة مرات على يد الحوثيين خلال السنوات الماضية.