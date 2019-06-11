غضب واسع من اعتقال الكاتب اليمني حافظ مطير في مأرب

اعتقلت قوة أمنية تابعة لقيادات في حزب الإصلاح اليمني، مساء أمس الاثنين، الكاتب حافظ مطير من منزله بمدينة مأرب، الخاضعة لسيطرة جماعة الإخوان المسلمين.

وقالت مصادر محلية لـ ”إرم نيوز“ إن القوة الأمنية حاصرت منزل مطير واقتادته إلى جهة مجهولة.

وأضافت أن سبب الاعتقال يعود لكتابات على منصات التواصل الاجتماعي تدين سيطرة الإخوان المسلمين على مفاصل المؤسسات الأمنية والعسكرية في مأرب، وارتباط الكثير منهم بقيادات حوثية في صنعاء.

وأوضحت المصادر أن مطير اعتقل للمرة الثانية خلال أقل من شهرين على التهمة نفسها.

وكان مطير قد اتهم في كتاباته قيادات بالمؤسسة العسكرية والأمنية في مأرب بـ ”تسهيل اختراق الميليشيات الحوثية لمؤسسات الشرعية وجبهاتها في مأرب“.

وينحدر حافظ مطير من محافظة ذمار (100 كم جنوب صنعاء) ويعد واحدًا من عشرات الكتاب اليمنيين الذين فروا إلى محافظة مأرب بعد انتشار حالة القمع والبطش للميليشيات الحوثية ضد معارضيها بعد انقلابها على السلطة في العام 2014.

وتساءل فهد طالب الشرفي، رئيس رابطة الإعلاميين اليمنيين: ”ما الذي جناه الأخ والرفيق حافظ مطير ليختطف في مأرب ويغيّب في السجون؟ يقول الجميع إن كتاباته عن عيال الرسي في مأرب وتوغلهم في كل مفاصل السلطة والجيش هي سبب اختطافه وتغييبه ! متألمون ولن نخذل حافظ وندعو الجميع للتضامن معه وفضح سلطة السلالة في عاصمة سبأ العظيمة“.

ما الذي جناه الاخ والرفيق القيل حافظ مطير ليختطف في مأرب ويغيّب في السجون ؟

يقول الجميع ان كتاباته عن عيال الرسي في مأرب وتوغلهم في كل مفاصل السلطة والجيش هي سبب إختطافه وتغييبه !

متألمون ولن نخذل حافظ وندعو الجميع للتضامن معه وفضح سلطة السلالة في عاصمة سبأ العظيمة #اين_حافظ — فهد طالب الشرفي (@shrafyf) June 11, 2019

وقال الصحفي اليمني كامل الخوداني: ”أطلقوا سراح الصحفي حافظ مطير والصحفي مجاهيل الفضلي يا شرعية مأرب، والذين لا ذنب لهم الا انتقاد سلبيات بعض هواشم شرعيتكم. لا تخلونا نندم على كل حرف دافعنا به عنكم وقلنا إنكم نموذج لدولة مدنية راقية“.

من كثر دفاعي عن مارب وقياداتها حتى ولدي قد بيقول لي احلف يمين ما انت اصلاحي ومخبي علينا اطلقوا سراح الصحفي حافظ مطير والصحفي مجاهيل الفضلي يا شرعيةمارب والذي لا ذنب لهم الا انتقاد سلبيات بعض هواشم شرعيتكم لا تخلونا نندم على كل حرف دافعنا به عنكم وقلناانكم نموذج لدوله مدنيه راقيه — كامل الخوداني (@KamelAlkhodani) June 11, 2019

وطالب الكاتب والصحفي اليمني سام الغباري بالتظاهر للإفراج عن حافظ مطير.