الرئيس اليمني يتهم غريفيث مجددًا بـ“التماهي“ مع الحوثيين

اتهم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المبعوث الأممي مارتن غريفيث مجددًا بـ“التماهي مع مسرحيات الحوثيين في الالتفاف على اتفاق السويد بشأن الحديدة ”.

وأكد هادي، خلال استقباله الاثنين، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روز ماري ديكارلو، والوفد المرافق لها، بالعاصمة السعودية الرياض، أن حكومته قدمت كافة التسهيلات لمبعوثي الأمم المتحدة، لإنجاح مهامهم خلال فترات عملهم، وفي كل محطات السلام، وآخرها الدعم المقدم للمبعوث الأممي، مارتن غريفيث.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، أن اللقاء ناقش جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالشأن اليمني، وآفاق السلام وإمكانياته المتاحة.

وقالت ديكارلو، إن ”وجود فرق الأمم المتحدة في اليمن سيكون لتقديم المساعدات الممكنة وليس لأي تواجد دائم أو هدف آخر“ بحسب لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية.

وأكد أهمية الرقابة والتحقق الثلاثية في أي عمليات انتشار، وعلى احترام مسارات السلطة القانونية، وإزالة العوائق أمامها، ووفقًا لاتفاق ستوكهولم.

وكان الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، المبعوث الأممي إلى اليمن، بالانحياز لصالح الحوثيين، في رسالة بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، الشهر الماضي، بعد إعلان الأمم المتحدة، انسحاب مليشيات الحوثيين من موانئ الحديدة، ووفقًا لاتفاق ستوكهولم بين الأطراف اليمنية، وهو ما دفع الحكومة اليمنية إلى اعتبار خطوة الحوثيين ”مسرحية“ ضللت الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، بعد أن سحب الحوثيين مسلحيهم من الموانئ واستبدلوهم بقوات خفر السواحل الموالية لهم.

وجدد الأمين العام للأمم المتحدة، غوتيريش، الاثنين، ثقته في مبعوثة الخاص إلى اليمن، إذ قالت المتحدثة باسمه، إري كانيكو، في معرض ردها على أسئلة الصحفيين، إن الأمين العام للأمم المتحدة، يضع ثقته المطلقة في مبعوثه الخاص.