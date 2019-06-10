أنباء عن استقالة خالد اليماني وزير الخارجية اليمني من منصبه

ذكر مراسل قناة ”العربية“ الإثنين، أن وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، قدم استقالته من منصبه.

وتم تعيين اليماني وزيرًا للخارجية في الـ 23 أيار/مايو 2018.

وقال طلال الحاج في تغريدة على تويتر ”وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، قدم استقالته إلى الرئيس هادي، الأحد ٩ يونيو. والأسباب غير معروفة بعد، ولكن الاستقالة تأتي في الوقت الذي تجري فيه روزماري دي كارلو وكيلة الأمين العام محادثات اليوم وغدًا مع الرئيس هادي وكبار المسؤولين # السعوديين. ”

ولم يصدر بعد تأكيد رسمي لهذه الأنباء، فيما لم ترد الحكومة اليمنية على الفور على طلب لـ“إرم نيوز“ التعليق.

وينتقد عدد من اليمنيين أداء اليماني، وكتب الصحفي همدان العلي تعليقًا على أنباء استقالة اليماني: ”شكرًا خالد اليماني..استقالتك خطوة ممتازة تستحق الإشادة؛ لأنها ناتجة عن شعور بالمسؤولية، فأنت لست مناسبًا لهذا المنصب الحساس. نتمنى من الرئيس أن يسلم الخارجية لشخص يعرف جيدًا من هم الحوثيون وما هو مشروعهم ولماذا نختلف معهم وما هي الوسائل والخطوات العملية لتحقيق السلام الدائم في اليمن؟“