رئيس الحكومة اليمنية يقر بوجود ”فساد“ في مؤسسات الشرعية

أقر رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، بما يتردد من أنباء عن وجود فساد في مؤسسات ”الشرعية“، معتبرًا أن ذلك جاء نتيجة الفوضى التي أعقبت انقلاب الحوثيين.

وقال عبدالملك في حوار مع صحيفة العرب اللندنية ”لقد شكلت ظروف الحرب التي شنتها الميليشيا الحوثية العنصرية ونهبها لمقدرات وأجهزة الدولة وسقوط المدن والمناطق والهياكل الإدارية، التي حكمت استعادة وإعادة بناء مؤسسات الدولة وخصوصًا مؤسسة الجيش والأمن، السبب الرئيس في وجود فساد وأسماء وهمية وازدواج في الوظيفة العامة“.

وأكد عبدالملك أن لدى حكومته ”تصورًا واضحًا لحجم المشكلة وأبعادها“، مضيفًا: ”لدينا خطط تبدأ من استعادة الوضع الطبيعي للعمل داخل المؤسسات إلى التخلص من كل الأسماء الوهمية والوظائف المزدوجة“

وبشأن طبيعة العلاقة التي تربط حكومته بالتحالف العربي، أفاد رئيس الوزراء الشاب بأن ”علاقتنا في الحكومة مع التحالف العربي هي جزء من علاقة الدولة اليمنية بحلفائنا وأشقائنا، وهي علاقة محكومة بالمصير المشترك والمصالح المشتركة، ولدينا في الحكومة قنوات اتصال فعالة ومباشرة مع قيادات دول التحالف ونحظى بدعم قوي ومساندة كبيرة من أشقائنا في السعودية والإمارات؛ ما انعكس إيجابًا على تنفيذنا لخطط الحكومة وتطبيق سياساتنا في المجالات المختلفة“.