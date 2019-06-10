رئيس الوزراء اليمني يصل الإمارات

وصل رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، اليوم، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، في إطار زيارة رسمية تستغرق عدة أيام؛ تلبية لدعوة من الحكومة الإماراتية وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية اليمنية.

واستقبل رئيس الوزراء في أبوظبي من طرف وزيرة دولة الإمارات لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، وسفير اليمن لدى الإمارات فهد المنهالي والسفير الإماراتي لدى اليمن سالم الغفلي.

ويرافق عبدالملك في هذه الزيارة عدد من الوزراء والمسؤولين بالحكومة.

وكان عبدالملك أكد في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“، أهمية الزيارة إلى دولة الإمارات، واصفًا الزيارة بالتاريخية، كون اليمن والإمارات يخوضان معركة المصير المشترك ضد المشروع الطائفي الإيراني من أجل استعادة الدولة والقضاء على الانقلاب الحوثي وصولًا إلى تحقيق السلام وطي صفحة الحرب وتخفيف معاناة اليمنيين نتيجة جرائم الحوثيين والانطلاق صوب البناء والتنمية، مشيدًا بجهود ومواقف القيادة الإماراتية ممثلة برئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس دولة الإمارات – رئيس مجلس الوزراء – حاكم إمارة دبي، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى جانب اليمن واليمنيين.

وأعرب عن ثقته بنجاح الزيارة التي يعول عليها كثيرًا بتحقيق نتائج إيجابية، من خلال مناقشة العديد من الملفات بالجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية والتنموية والعسكرية والجهود المبذولة تجاه تحقيق السلام الشامل الدائم والعادل المبني على المرجعيات الثلاث للأزمة اليمنية المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وبمقدمتها القرار 2216 ومخرجات الحوار الوطني الشامل، إضافة إلى اتفاق ستوكهولم.

رافق رئيس الوزراء، كل من وزراء الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس لطفي باشريف، والنفط والمعادن أوس العود، والتخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج، والكهرباء المهندس محمد العناني، ومدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة، ونائب وزير المالية سالم بن بريك وعدد من مستشاري رئيس الوزراء والمعنيين.