اليمن.. عدن تغرق والأهالي يناشدون الحكومة ضرورة التدخل العاجل (صور وفيديو)

شهدت مدينة عدن وعدة مدن أخرى في جنوب اليمن سيولًا جارفة أدت إلى غرق أحياء وشوارع بالمياه، وتسببت في أضرار مادية وبشرية، وفق ما أفادت به مصادر محلية وناشطون.

ووفقًا للمصادر المحلية، فقد تسبب في هذه الحالة منخفض جوي ضرب معظم المحافظات الجنوبية، وأدى في المجمل لوفاة شخصين على الأقل، فضلًا عن الأضرار المادية.

وتداول ناشطون يمنيون عبر مواقع التواصل، صورًا ومقاطع فيديو للسيول التي غمرت وأغرقت الشوارع في المناطق التي ضربها المنخفض، في الوقت الذي تعالت فيه المناشدات بضرورة التدخل العاجل من السلطات الحكومية.

وقال ناشطون إن فرقًا تطوعية من الهلال الأحمر الإماراتي انتشرت في شوارع ”المنصورة“ و“الشيخ عثمان“ و“كريتير“ بعدن؛ لشفط المياه بسيارات مخصصة لمثل هذه الحالات.

وقال الإعلامي جمال الحربي في تغريدة عبر ”تويتر“، مرفقة بصور من عمليات الإغاثة في عدن: ”امتدادًا لدور الإمارات الإنساني في اليمن ونهجها في مساعدة الشعب اليمني في المناطق المحررة، سارع الهلال الأحمر الإماراتي كعادته لإغاثة أبناء عدن جراء الأمطار الغزيرة التي تعاني منها بعض أحياء المدينة“.

امتداداً لدور #الإمارات الإنساني في #اليمن ونهجها في مساعدة الشعب اليمني في المناطق المحررة سارع الهلال الأحمر الإماراتي كعادته لإغاثة أبناء #عدن جراء الأمطار الغزيرة التي تعاني منها بعض أحياء المدينة.@emiratesrc @HaniBinbrek pic.twitter.com/rRnXndsHBj — جمال الحربي (@JALHARBISKY) June 9, 2019

وكانت مصادر محلية أفادت بأن عددًا من رجال الأمن والوحدات العسكرية تدخلت لمساعدة فرق الدفاع المدني في الأحياء التي هطلت عليها الأمطار بغزارة.

استنفار قائد كتيبه الامن الخاصه حزم ٤

العقيد ابو مهتم رامي الصميدي

وكذالك استنفار وحدات عسكريه تتبع

امن عدن و #قوات_المقاومه_الجنوبيه

لمساعدة الدفاع المدني جرئ #امطار_عدن

بينما رئيس الحكومه معين رشوش

صاحب الرشوش مشغول بتعز واحواله وفنانيها

ووزير الداخليه لايعنيه الامر pic.twitter.com/BjMBIz90Qx — رياض مطهر (@RIYADH_MUTAHHIR) June 9, 2019

وأظهر مقطع مصور في شارع بعدن أشخاصًا يجلسون أمام ما بدا أنه مقهى أو مطعم وسط المياه التي أغرقت الشارع.

وتندر مصور المقطع الذي ظهر صوته في الخلفية ساخرًا بقوله إن الناس يتناولون وجبة الإفطار في أجواء ”حلوة“ واعتبرها أنها نعمة، مع تبادل الضحكات بينه وبين شخص آخر في المقطع.

ساعتان كانت مدة كافيه لتظهر عجز وغياب السلطه المحليه في عدن ، وفاة مواطنان غرق منازل ، تكدس مياه الأتربة المئات من الأسر عالقه في المنازل لساعات ،بناء عشوائي فوق مجاري الصرف الصحي هكذا كانت عدن فجر اليوم ، لم تنتهي عدن من كارثة الأمطار السابقة لتفيق على كارثة أكبر وأفضع . #عدن pic.twitter.com/T0yr06nEGC — Lola Ali (@LolaAli9477) June 9, 2019

وشهدت مدينة عدن، فجر اليوم، اشتداد ظاهرة البرق والرعد في سماء المدينة، حيث تداول ناشطون مقاطع تظهر ضربات البرق وهي تضيء السماء وتتوزع في مختلف المناطق.

عدن فجر اليوم ???? pic.twitter.com/FklpY4etMx — ناصر الطويل (@4fFUjRcg5xxbUz3) June 9, 2019

الإعلامي وليد المعلمي نشر مقطعًا لإحدى المناطق التي اشتدت فيها السيول لدرجة غرقت فيها بعض السيارات، وعلق عليه قائلًا: ”مؤلم جدًا أن لا يتم تحذير الناس بشكل دائم من أخذ الحيطة والحذر من الكوارث الطبيعية، الناس وصلت الفضاء ونحن لم نستطع أن نحذر من الأمطار الغزيرة القادمة من قبل أيام“.

#عدن_تغرق

مؤلم جدا ان لا يتم تحذير الناس بشكل دائم من أخذ الحيطة والحذر من الكوارث الطبيعية

الناس وصلت الفضاء ونحن لم نستطع أن نحذر من الأمطار الغزيرة القادمة من قبل أيام pic.twitter.com/WBy35UN8mq — وليد المعلمي (@waleedalmuaalem) June 9, 2019

وأفاد ناشطون في عدن، بأن المدينة شهدت يوم أمس انقطاعًا طويلًا للكهرباء؛ بسبب قوة الأمطار وشدة الرياح التي أضرت بشبكات توزيع الكهرباء.

انقطاع الكهربا في مدينة عدن بسبب الامطار والرياح الشديده قبل قليل pic.twitter.com/xh1KidhQZe — هاني قحطان (@hanikahtan7) June 8, 2019

وتوقع المركز اليمني للأرصاد، في بيان له، أن اليوم الأحد سيشهد هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على مناطق متفرقة من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من صعدة شمالًا وحتى لحج وأبين جنوبًا، وتمتد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات الضالع والبيضاء وشبوة وحضرموت.

وحذر المركز الوطني للأرصاد اليمنيين القاطنين في المرتفعات الجبلية والحضاب الداخلية من هطول الأمطار، داعيًا لضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة من تدفق السيول في الشعاب والوديان.

ودعا المركز الصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية والغربية من سوء الأحوال الجوية ومن اضطراب البحر وارتفاع الأمواج وتدفق السيول وانخفاض مدى الرؤية الأفقية أثناء وبعد هطول الأمطار.