اليمن.. عدن تغرق والأهالي يناشدون الحكومة ضرورة التدخل العاجل (صور وفيديو)

اليمن.. عدن تغرق والأهالي يناشدون الحكومة ضرورة التدخل العاجل (صور وفيديو)

المصدر: فريق التحرير

شهدت مدينة عدن وعدة مدن أخرى في جنوب اليمن سيولًا جارفة أدت إلى غرق أحياء وشوارع بالمياه، وتسببت في أضرار مادية وبشرية، وفق ما أفادت به مصادر محلية وناشطون.

ووفقًا للمصادر المحلية، فقد تسبب في هذه الحالة منخفض جوي ضرب معظم المحافظات الجنوبية، وأدى في المجمل لوفاة شخصين على الأقل، فضلًا عن الأضرار المادية.

وتداول ناشطون يمنيون عبر مواقع التواصل، صورًا ومقاطع فيديو للسيول التي غمرت وأغرقت الشوارع  في المناطق التي ضربها المنخفض، في الوقت الذي تعالت فيه المناشدات بضرورة التدخل العاجل من السلطات الحكومية.

وقال ناشطون إن فرقًا تطوعية من الهلال الأحمر الإماراتي انتشرت في شوارع ”المنصورة“ و“الشيخ عثمان“ و“كريتير“ بعدن؛ لشفط المياه بسيارات مخصصة لمثل هذه الحالات.

وقال الإعلامي جمال الحربي في تغريدة عبر ”تويتر“، مرفقة بصور من عمليات الإغاثة في عدن: ”امتدادًا لدور الإمارات الإنساني في اليمن ونهجها في مساعدة الشعب اليمني في المناطق المحررة، سارع الهلال الأحمر الإماراتي كعادته لإغاثة أبناء عدن جراء الأمطار الغزيرة التي تعاني منها بعض أحياء المدينة“.

وكانت مصادر محلية أفادت بأن عددًا من رجال الأمن والوحدات العسكرية تدخلت لمساعدة فرق الدفاع المدني في الأحياء التي هطلت عليها الأمطار بغزارة.

وأظهر مقطع مصور في شارع بعدن أشخاصًا يجلسون أمام ما بدا أنه مقهى أو مطعم وسط المياه التي أغرقت الشارع.

وتندر مصور المقطع الذي ظهر صوته في الخلفية ساخرًا بقوله إن الناس يتناولون وجبة الإفطار في أجواء ”حلوة“ واعتبرها أنها نعمة، مع تبادل الضحكات بينه وبين شخص آخر في المقطع.

وشهدت مدينة عدن، فجر اليوم، اشتداد ظاهرة البرق والرعد في سماء المدينة، حيث تداول ناشطون مقاطع تظهر ضربات البرق وهي تضيء السماء وتتوزع في مختلف المناطق.

الإعلامي وليد المعلمي نشر مقطعًا لإحدى المناطق التي اشتدت فيها السيول لدرجة غرقت فيها بعض السيارات، وعلق عليه قائلًا: ”مؤلم جدًا أن لا يتم تحذير الناس بشكل دائم من أخذ الحيطة والحذر من الكوارث الطبيعية، الناس وصلت الفضاء ونحن لم نستطع أن نحذر من الأمطار الغزيرة القادمة من قبل أيام“.

وأفاد ناشطون في عدن، بأن المدينة شهدت يوم أمس انقطاعًا طويلًا للكهرباء؛ بسبب قوة الأمطار وشدة الرياح التي أضرت بشبكات توزيع الكهرباء.

وتوقع المركز اليمني للأرصاد، في بيان له، أن اليوم الأحد سيشهد هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على مناطق متفرقة من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من صعدة شمالًا وحتى لحج وأبين جنوبًا، وتمتد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات الضالع والبيضاء وشبوة وحضرموت.

وحذر المركز الوطني للأرصاد اليمنيين القاطنين في المرتفعات الجبلية والحضاب الداخلية من هطول الأمطار، داعيًا لضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة من تدفق السيول في الشعاب والوديان.

ودعا المركز الصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية والغربية من سوء الأحوال الجوية ومن اضطراب البحر وارتفاع الأمواج وتدفق السيول وانخفاض مدى الرؤية الأفقية أثناء وبعد هطول الأمطار.

تم النشر بواسطة ‏خدمات الأرصاد الجوية اليمنية – Yemen Meteorological Services‏ في الأحد، ٩ يونيو ٢٠١٩

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