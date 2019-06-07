طيران التحالف يستهدف مواقع حوثية في الضالع وصنعاء

أفادت مصادر يمنية بأن طيران التحالف العربي استهدف في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة مواقع لميليشيات الحوثي في محافظة الضالع.

وذكرت المصادر المحلية بأن طيران استهدف منطقتين جنوب العاصمة صنعاء بعدة غارات جوية وهما ”جبل الحفا“ و“النهدين“.

في ذات الإطار، قالت مصادر ميدانية إن قوات التحالف قصفت مواقع لمليشيات الحوث في منطقة ”الزبيرية“ غرب مديرية ”قعطبة“ ودمرت آليات عسكرية وتجمع لعدد من عناصرهم.

وأوضحت المصادر أن القصف تزامن مع معارك عنيفة استخدمت فيها مختلفة الأسلحة بين القوات المشتركة والميليشيات في المحور الغربي لجبهة مريس شمال محافظة الضالع.

وكان الجيش اليمني قد أعلن، الخميس، مقتل 26 مسلحاً من ميليشيات الحوثي، بينهم القيادي محمود الشرفي، وعبد المجيد البشيري، ومحمد بجير، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لهم، في محافظة الضالع جنوب اليمن.