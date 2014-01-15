اكتشاف كميات هائلة من الذهب في اليمن

قال مسؤول حكومي يمني إن البلاد تمتلك مخزونا هائلا من الذهب يقدر بعشرات الملايين من الأطنان في مواقع مختلفة وموزعة على عدد من محافظات الجمهورية.

وأكد القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية عامر الصبري أن اليمن يمتلك ثروة هائلة من المعادن الصناعية يمكن استغلالها بشكل اقتصادي في العملية التصنيعية وإنتاج العديد من المنتجات الصناعية والمساهمة في تحفيز واستثمار قطاع المعادن الذي يمتلك مقومات هائلة لرفد الاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة.

وأكد الصبري وجود احتياطي في منطقة الحارقة بمحافظة حجة شمال غرب العاصمة اليمنية صنعاء يقدر بـ39 مليون طن، بمحتوى يتراوح بين 1- 1.65 غرام ذهب في كل طن من الصخور التي تحتوي على الذهب.

ويقدر احتياطي اليمن من معدن الذهب بأكثر من 100 مليون طن، منتشرة في 24 موقعا استكشافيا.

وأشار الصبري إلى أن الذهب يتواجد بنسب كبيرة تصل لنحو 20 غراما من الذهب في الطن الواحد من الصخور الحاوية للذهب، وارتفاع معدلات "عروق الكوارتز" في بعض المناطق بشكل محدود جدا، منها مناطق: عاهم، ووادي حرض وشرس بمحافظة حجة.

موضحا في حديثه لصحيفة الثورة الحكومية أن احتياطيات الذهب تنتشر في مناطق صبرين واللوذ ووادي عطف بمحافظة الجوف شمال شرق العاصمة، ومناطق بمحافظة صنعاء وفي محافظة أبين جنوب البلاد، بالإضافة إلى تقدير الاحتياطي من الذهب في وادي مدن بحضرموت شرقي البلاد بنحو 678 ألف طن بدرجة 15 غراما من الذهب في كل طن على صخور الأساس والبركانية والرسوبية المتحولة، وأيضا على الصخور الغرانيتية المتداخلة.

وأعلنت الحكومة اليمنية في وقت سابق من العام المنصرم، عن اكتشاف مزيد من الحقول النفطية في محافظة الجوف الواقعة على الحدود مع المملكة العربية السعودية شمال اليمن.