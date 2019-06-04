الحوثيون يختطفون 25 شخصًا أقاموا صلاة العيد في صنعاء

اختطفت ميليشيا الحوثي، اليوم الثلاثاء، نحو 25 شخصًا بينهم خطيب وإمام أحد المساجد في صنعاء، بعد الاعتداء عليهم بالضرب والشتم، بسبب إقامتهم صلاة عيد الفطر.

وقال شهود عيان في تصريحات لـ“ارم نيوز“، إن ”عددًا من أبناء حي حزيز بصنعاء لم يلتزموا بفتوى الميليشيات الحوثية باعتبار أن اليوم الثلاثاء هوالمتمم لشهر رمضان، واتبعوا وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية التي أكدت أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر، وأقاموا صلاة العيد بحضور العشرات من المواطنين في مسجد الحي“.

وأضاف الشهود أنه ”بعد انتهاء الصلاة وخروج الكثير من المصلين، حاصرت 3 أطقم المسجد وداهم مسلحون حوثيون ملثمون المسجد، ليعتدوا بالضرب والشتم على بقية المصلين الذين يقدر عددهم بنحو 25 شخصًا بينهم إمام وخطيب المسجد ويدعى المرهبي“.

وتابعوا أن ”تم اختطاف المصلين واقتيادهم إلى جهة مجهولة“.

وعاش الكثير من أبناء اليمن في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أجواء العيد وسط تكتم من قبل المواطنين خوفًا من بطش الميليشيات الحوثية التي أقرت أن يوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان.