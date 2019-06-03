فطر حكومي وصوم حوثي.. العيد في اليمن يخضع للسياسية

سيشهد اليمن حالة غير مسبوقة تظهر تأثير الحسابات السياسية على الشعائر الدينية، حيث ستحتفل مناطق في البلاد بعيد الفطر يوم الثلاثاء، بينما سيكون العيد في مناطق أخرى يوم الأربعاء.

وأعلنت دار الإفتاء اليمنية التابعة للشرعية، في العاصمة المؤقتة اليمينة عدن، بأن يوم غدٍ الثلاثاء هو غرة شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك.

في حين أعلنت دار الإفتاء التابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء، بأن غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، ويوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، في المناطق التي تسيطر عليها.

ولم يسبق أن شهدت اليمن مثل هذا الحالة، حتى قبيل إعلان الوحدة اليمنية في العام 1990 من القرن الماضي، إذ كان الشطران الجنوبي والشمالي يفطران معًا.

وفي مناطق تداخل السيطرة مثل تعز على سبيل المثال، سيظهر الانقسام بين مناطق متقاربة جدًا، حيث سيكون العيد في شارع، ويوم صيام في الشارع الذي يليه.

ومن المرجح أن يفطر كثير من اليمنيين سرًا في مناطق سيطرة الحوثيين، خوفًا من بطش الميليشيات بينما سيلتزم أتباعهم بالإفطار يوم الأربعاء.