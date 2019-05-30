الحوثيون يعتقلون قيادات قبلية وعسكرية لـ“عجزهم“ عن تجنيد مقاتلين جدد

اعتقلت الميليشيات الحوثية العشرات من القيادات الموالية لها من الشخصيات العسكرية والقبلية، كما وضعت شخصيات أخرى قيد الإقامة الجبرية، بتهمة التقاعس عن رفد الجبهات.

وقالت مصادر يمنية لـ“إرم نيوز“ إن ”الحوثيين اعتقلوا العشرات من الشخصيات العسكرية والقبلية، بينهم قيادات عسكرية نافذة تنحدر من محافظتي المحويت وحجة“.

وأضافت المصادر أن ”الميليشيا الحوثية وضعت بعض القيادات العسكرية والأمنية وقيادات في الدولة بينهم محافظ محافظة ذمار محمد المقدشي قيد الإقامة الجبرية، بتهمة التقاعس عن الدفع بالمقالتين الجدد إلى الجبهات، بعد الخسائر البشرية الكبيرة التي منيت بها الميليشيات الحوثية في جبهة الضالع“.

واتهم الحوثيون تلك القيادات بـ“العجز عن تجنيد مقاتلين جدد من المناطق التي ينحدرون منها، وضعف علاقاتهم المجتمعية مع القبائل التي ينتمون لها، وفشلهم في دفع الشاب والمراهقين إلى معسكرات التجنيد، رغم حصولهم على امتيارات مالية كبيرة مقابل تلك المهمة“.

وتسعى الميليشيات الحوثية إلى سد العجز في صفوفها بعد تكبدها خسائر كبيرة بين مقاتليها في جبهة الضالع، وإحجام الكثيرين عن الدفع بأبنائهم إلى معسكرات التجنيد الحوثية، رغم الإغراءت المالية.