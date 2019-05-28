غارات جوية للتحالف تستهدف مواقع أسلحة بصنعاء

غارات جوية للتحالف تستهدف مواقع أسلحة بصنعاء

ذكرت قناة الحدث التلفزيونية في وقت متأخر اليوم الثلاثاء أن التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، أغار على قاعدة جوية متاخمة لمطار صنعاء.

وقالت القناة أن الضربات الجوية للتحالف استهدفت مواقع ومخازن أسلحة في قاعدة الديلمي الجوية بشمال صنعاء.

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