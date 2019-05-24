بعد شكوى من تجاوزاته.. غوتيريش يؤكد ثقته المطلقة في مبعوثه الخاص لليمن

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، ثقته المطلقة في مبعوثه الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوغريك، المتحدث باسم غوتيريش، بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.

كما تأتي تصريحات دوغريك ردًا على أسئلة صحفيين بشأن موقف غوتيريش من رسالة بعثها إليه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، يشكو فيها ”تجاوزات“ غريفيث.

وقال المتحدث الأممي: إن غوتيريش ”تسلّم رسالة من هادي، وقام بالفعل بالرد عليها، وأبلغه أن الأمم المتحدة ملتزمة تمامًا باتفاقات ستوكهولم، من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني، وإيجاد حل للأزمة“.

وأكدّ الأمين العام للرئيس اليمني أن غريفيث ”سيضاعف جهوده“، مشيرًا إلى أن الأخير ”يقوم بعمل متوازن للغاية من أجل التوصّل لحل سلمي“.

والخميس، قال مصدر يمني حكومي، مفضلًا عدم الكشف عن اسمه، إن هادي أعلن في رسالته لـ“غوتيريش“ رفضه لـ“تجاوزات المبعوث الأممي، وعلى رأسها موقفه السلبي من القرار 2216″، الذي ينص، في أبرز بنوده، على انسحاب الحوثيين من المناطق التي سيطروا عليها.

وساد غضب رسمي وشعبي في الأوساط اليمنية تجاه المبعوث الأممي، بعد إحاطته التي قدمها لمجلس الأمن الأسبوع الماضي، وأثنى فيها على الانسحاب الأحادي للحوثيين من موانئ الحديدة.

والثلاثاء، دعا البرلمان اليمني، في رسالة وجهها للحكومة، إلى عدم التعاطي مع المبعوث الأممي، حتى يلتزم بقرارات الأمم المتحدة.